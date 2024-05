Mugnano, il Comune rifà il look alla rotonda Titanic

257 Visite

Nuovo look per la rotonda Titanic, l’importante arteria di collegamento tra tre comuni. I lavori sono già iniziati e sono finanziati dal Comune di Mugnano. La rotonda, già destinataria di un importante intervento alcuni anni fa (venne demolita la storica rotonda che segnava il limite tra i territori di Mugnano, Marano e Napoli e furono posizionati diversi new jersey), è stata oggetto di un lungo periodo di sperimentazione, nel corso del quale l’amministrazione comunale di Mugnano ha potuto appurare – come evidenziato a più riprese dal sindaco Luigi Sarnataro – “che con la riduzione o eliminazione della vecchia struttura le problematiche relative al traffico veicolare sono sensibilmente diminuite”. I benefici dell’intervento sono ricaduti principalmente sul comune di Marano e sul limitrofo quartiere Chiaiano. Il costo del nuovo intervento è di 20 mila euro.













