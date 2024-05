Materdei, proiettile finisce nella cameretta di un bimbo

133 Visite

I Carabinieri stanno compiendo accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto ieri sera in un’abitazione nel quartiere Materdei a Napoli, in relazione alla denuncia presentata dal proprietario per un colpo di arma da fuoco proveniente dalla strada e che sarebbe entrato in casa. Secondo quanto rilevato dai militari della stazione Napoli Stella, quella che sembrerebbe un’ogiva di un proiettile avrebbe colpito il vetro dell’infisso di una camera da letto e sarebbe poi rimbalzata sul vetro senza causare alcun danno, finendo sulla testa del figlio dell’uomo che ha presentato la denuncia, senza causare alcuna lesione, e poi a terra. Non ci sarebbero state esplosioni udite dal proprietario di casa.













