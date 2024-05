Napoli: si presenta in Questura per chiedere il passaporto. La Polizia di Stato arresta 29enne slavo.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 29enne di origine slave, un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto si era presentato all’Ufficio Passaporti per formalizzare la richiesta del passaporto ma, dai rilievi dattiloscopici, è emerso che lo stesso era destinatario del provvedimento restrittivo eseguito in virtù del quale dovrà scontare 1 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nella provincia di Avellino.