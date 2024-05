Camorra, preso anche Ciccio Abbinante. La storia del clan di Marano diventato potente a Secondigliano

Oggi l’ultimo arresto: Francesco Abbinante, latitante, è stato scovato in una villetta di Castelvolturno. La famiglia Abbinante, da molti anni radicata a Secondigliano, e’ originaria di Marano, più precisamente della zona di via Arbusto. Lì viveva il capostipite Arcangelo, con i suoi quattro figli, Francesco, detto Ciccio, Raffaele, alias Papele, Guido e Tonino. Negli anni Settanta furono protagonisti di una lite familiare con un’altra famiglia del luogo, abitanti in vico San Francesco, nei pressi della parrocchia San Castrese.

Una tragica vicenda che culminò con la morte del capofamiglia Arcangelo. Papele, il più grande dei fratelli, inizia la sua carriera criminale frequentando gli affiliati del clan Nuvoletta. E proprio lì, a Montesanto, conosce un giovane di Secondigliano che spesso e volentieri andava ad omaggiare Lorenzo Nuvoletta e i suoi fratelli: l’uomo in questione era Paolo Di Lauro, meglio noto come Cirizzo ‘o Milionario.

Diventato amico e fedelissimo di Ciruzzo, Papele ‘e Marano (così era chiamato a Secondigliano) e i suoi fratelli (Guido e Tonino), che decidono di spostarsi a Secondigliano, dove diventano luogotenenti del clan di Lauro. Papele farà parte del direttorio del clan assieme ad Enrico D’Avascio, Rosario Pariante, alias Chiappariello, Raffaele Amato, detto o’ Lello, e i fratelli Prestieri.

Il loro bunker è il rione Monterosa, ma la convivenza con i Prestieri nello stesso rione non sarà facile. In più occasioni si vocifera di tensione tra i 2 gruppi alleati e solo con l’intervento di Paolo di Lauro si riesce a stabilire la calma. I fratelli Abbinante, anche se parte organica del clan di Lauro, non dimenticano le loro origini maranesi e spesso e volentieri, grazie anche ai buoni rapporti con Peppe ‘o Barone e gli affiliati ai Polverino, trascorrono lunghi periodi a Marano, o per latitanza.