Scritte contro i turisti in via Chiaia

Come sta accadendo anche in altre località del Paese, anche a Napoli si fa viva la fronda contro il turismo di massa. Scritte sui muri nelle vie dello shopping a Chiaia, vandalismo, cartelli contro turisti che a frotta arrivano dal vicinato, da ogni parte d’Italia e del mondo cominciano a comparire un po’ ovunque. Non si capisce se chi abbia scritto sui muri di una delle strade più affollate della città sia qualche associazione, un comitato, o semplici cittadini o addirittura qualche esaltato.













