Castellammare di Stabia, il candidato sindaco del centrodestra è l’avvocato Mario D’Apuzzo

Il tavolo politico del centrodestra, a conclusione di un accurato percorso di dialogo e confronto programmatico, ha raggiunto l’intesa sulla candidatura a sindaco di Castellammare di Stabia dell’avvocato Mario D’Apuzzo, alla guida di una coalizione composta dai partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, e dalle civiche Lista Bobbio-Popolo di Stabia, Stabia Unica, Stabia Futura e No al Sottopasso.

Le forze della coalizione, così composta, restano aperte al dialogo con tutte le realtà politiche e civiche che condividono il programma elettorale finalizzato alla costruzione di una città sicura, attrattiva per gli investimenti e per i grandi flussi turistici nazionali e internazionali, e capace di intercettare e valorizzare i fondi del Pnrr in un’ottica di crescita sostenibile e di potenziamento dei servizi per la comunità locale.













