Omicidio-suicidio in casa: la moglie trovata con la pistola in mano

Un terrificante caso di omicidio-suicidio a Palermo, ma stavolta non è un femminicidio. Un uomo e una donna, due coniugi sessantenni, sono stati trovati senza vita nella loro casa in via Notarbartolo. I corpi riversi a terra, a tenere in pugno la pistola era la donna, che ha ucciso il marito e poi si è tolta la vita.

Le vittime sono Pietro Delia, 66 anni, commercialista che lavorava anche per conto di una banca, e Laura Lupo, 62 anni, agente della polizia municipale di Palermo. Era stata la figlia che lavorava con il padre nello studio di commercialista ad accompagnare i genitori, dopo una serata trascorsa insieme, nel loro appartamento. Tutto sembrava fosse assolutamente normale, la serata era trascorsa in serenità e nulla avrebbe fatto pensare al sanguinoso epilogo.













