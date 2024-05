Sinner infortunato: niente Internazionali d’Italia

244 Visite

Il sogno di vedere Jannik Sinner con in mano il trofeo degli Internazionali d’Italia si infrange improvvisamente in un uggioso sabato pomeriggio. Come un fulmine a ciel sereno il 22enne di Sesto Pusteria ha annunciato la rinuncia all’ATP Masters 1000 in programma a Roma dopo i problemi all’anca emersi a Madrid. Il ritiro in terra spagnola non era stato semplicemente una mossa tattica per concentrarsi sul torneo capitolino, ma un infortunio più grave del previsto.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano – ha scritto Sinner su X -. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros”.

L’obiettivo passa quindi ora sullo Slam parigino con la speranza di tornare più forte di prima e prendere le misure ai Giochi Olimpici in programma nella capitale francese.













