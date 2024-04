Mugnano, si sgonfia la storia del presunto rapimento di una bambina. “Un colossale equivoco”

690 Visite

Chiariti i dubbi relativi al presunto rapimento di una bimba a Mugnano. Nulla di che, anzi un colossale equivoco, secondo quanto appurato dai carabinieri. L’uomo che, secondo alcuni, avrebbe tentato di portare via la ragazzina non era altro che un commerciante che stava per parcheggiare la propria auto e avrebbe indicato alla giovane di spostarsi. Il gesto, secondo i militari, sarebbe stato equivocato. I genitori della ragazza, che pure si erano presentati in caserma, non avevano nemmeno sporto denuncia.













