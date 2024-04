Marano, uomo accusa un malore in casa: vigili del fuoco intervengono anche in via Piave

811 Visite

I vigili del fuoco, dopo l’intervento al corso Mediterraneo, sono dovuti intervenire in serata anche nella vicina via Piave, dove un uomo – che vive da solo nella propria abitazione – ha accusato un malore e ha, verosimilmente, allertato alcuni vicini. L’intervento dei pompieri si è reso necessario per aprire la porta. L’uomo è stato poi condotto in ospedale. Al momento non siamo a conoscenza delle sue condizioni di salute.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews