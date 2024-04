Marano: lunedì conferenza stampa Azione per annunciare le adesioni di 2 consiglieri e 1 assessore

566 Visite

“Lunedì, 22 aprile 2024, alle ore 10.30, è indetta una conferenza stampa del partito politico Azione – Per presso la Sala Cavallo del Municipio di Marano di Napoli. Parteciperanno, oltre agli amministratori locali del Comune, il consigliere regionale Pasquale Di Fenza (capogruppo di Azione in Consiglio Regionale, il deputato Ettore Rosato, vice segretario nazionale di Azione, il consigliere regionale Giuseppe Sommese, commissario in Campania di Azione e Marcello Tortora commissario provinciale di Azione. Verranno illustrate alla stampa le linee programmatiche per la città di Marano. Per l’occasione saranno annunciate le adesioni dei consiglieri comunali Vincenzo Battilomo, Teresa Aria e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Carmen Bocchetti”.













