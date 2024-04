Piazza degli Artisti – via Recco, un capriccio che sta rendendo un inferno la viabilità collinare

84 Visite

Anche per la concomitanza con il disastro della viabilità sul lungomare, il Vomero non è da meno, e sconta l’incredibile ed inutile divieto di transito in piazza degli artisti. Con viabilità primaria indirizzata nello stretto imbuto di Via Recco. Mentre al Comune si susseguono inutili e sterili riunioni, con ipotesi di soluzioni peggiori del problema, la viabilità impazzisce. Bus indirizzati in una strada che non li può contenere, ed è impossibile tornare indietro ; un’area pedonale che è stata soppressa dalla segreteria generale per illegittimità, ed alla quale è stata sostituita un “capriccioso” divieto di transito.













