Marano – Calvizzano. Da ieri mattina non si hanno notizie di Antonio Scatozza: il 48 enne non si Ã¨ mai recato al lavoro

Da ieri mattina non si hanno notizie di Antonio Scatozza di anni 48, parrucchiere con negozio in via Adda ai confini tra Marano e Calvizzano. Come ogni mattina anche ieri mattina Antonio lasciava la propria abitazione per recarsi al negozio situato nello stesso stabile al piano terra ma non vi è mai arrivato. Da allora è svanito nel nulla mettendo in apprensione i fratelli e l’ intera famiglia. Familiari che rivolgo un appello ad Antonio di far ritorno a casa che lo aspettano con amore. Appello rivolto anche a chi lo ha visto o abbia sue notizie, chiamando la redazione di Terranostra news oppure il seguente numero: 347 150 4179

Michele Izzo













