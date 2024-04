Napoli, sceicchi pronti ad investire in città. Anche il Maradona potrebbe fare gola

Cosa ci vengono a fare gli sceicchi da noi? A spendere soldi. I settori di maggiore interesse per il Fondo Saudita – dove dentro ci sono capitali di più sceicchi – sono quello immobiliare, dell’impiantistica sportiva, alberghi e campo dell’innovazione tecnologica. E quando si parla di impiantistica sportiva si intende roba nuova sulla quale investire, ma anche del Maradona al centro di grossi interessi nazionali che non riguardano solo il Comune. Infatti, il Governo vuole portare Napoli a Euro 2032 ma ancora non si sa chi mette i soldi per rifare l’impianto di Fuorigrotta, però il Governo ha varato una legge che sembra un invito a investire.

A questo si aggiunga che patron Aurelio De Laurentiis – almeno a oggi – si è tirato fuori dal Maradona, sul rifacimento della struttura di Fuorigrotta. Lui vuole costruirsi uno stadio a Bagnoli, un progetto che però sembra difficile realizzare. Procediamo con ordine perché lo scenario è tutto tranne che favolistico.

Nel senso che loro qui ci verranno sulla scorta di contatti e scambi di opinioni e visite di emissari più o meno in segreto che durante il 2023 e gli inizi di quest’anno ci sono state. I loro dollari li vogliono spendere anche qui a Napoli e lo shopping a quelle latitudini lo pesano nell’ordine delle centinaia di milioni se non di miliardi, il ponte Napoli-Sceicchi nella sostanza poggia su buone fondamenta se poi questo si tradurrà in effettivi investimenti lo capiremo presto.

Perché la città è diventata attrattiva per i sauditi quando prima ci venivano solo in vacanza? Diverse le mosse del Comune. La prima è stata quella di semplificare il Prg che entro l’estate sarà come nuovo per il cambio delle regole. Si è al centro la rigenerazione urbana a quindi l’area orientale e Bagnoli dove le opportunità non mancano, anzi. Non l’unica svolta impressa: molto importante è l’ingresso del Comune nel Fondo immobiliare di Invimit – società del ministero delle Finanze – con il conferimento di cespiti di grosso valore e di pregio. Che già hanno prodotto 40 milioni di valore pur restando Palazzo San Giacomo proprietario di maggioranza del “Fondo Napoli”, operazione pubblico-pubblico però con Invimit la città si è affacciata sul mercato internazionale.

Prg e Fondo Napoli due mosse azzeccate nella sostanza significano ritrovata credibilità istituzionale e una amministrazione che favorisce le condizioni per gli investimenti. È stata infatti ridotta l’attesa dei pagamenti ai fornitori del Comune e soprattutto sono stati concretamente realizzati diversi accordi di partenariato pubblico-privato. Inoltre il Comune per analizzare le leve di sviluppo economico in città – come ricordato dall’assessore Pier Paolo Baretta nell’approvazione del bilancio, non avendo mai avuto il Comune una banca dati, è partito il lavoro dell’Osservatorio economico che incrocia i dati e li processa.