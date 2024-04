“Questo sangue masticato”, in libreria il romanzo d’esordio di Francesco Aloia, nipote di Tanino ‘e Bastimento

76 Visite

Sarà disponibile domani, in libreria e in tutti i negozi online, “Questo sangue masticato”, romanzo d’esordio di Francesco Aloia. Francesco, figlio di Elena Orlando, è il nipote del defunto Gaetano Orlando, da tutti conosciuto come “Tanino ‘e bastimento”, l’uomo balzato agli onori delle cronache nazionali per aver assassinato Pascalone e’ Nola, storico guappo degli anni Cinquanta.

Il libro è strutturato come un romanzo e si sviluppa, in alcuni tratti, anche come un’indagine. Un’analisi interiore, un confronto con un nonno mai conosciuto. Francesco è nato un anno successivo alla scomparsa di “Bastimento”, figlio di un ex sindaco di Marano. Nel libro, Francesco si interfaccia non solo con il nonno (il vero nome è Carlo Gaetano Orlando) ma anche con la mamma e gli zii. In alcuni capitoli è scelta la forma del duello tra i vari personaggi.

“Non ho conosciuto mio nonno – spiega l’autore ai microfoni di Terranostranews – ma ho subito il fascino del suo personaggio fin da bambino. Quando ero a Marano, non capivo il perché di tanta ammirazione. Da adolescente sono stato più distaccato, era un mondo che non capivo, totalmente diverso dal mio. Ho studiato, mi sono allontanato da Marano, ma non ho mai dimenticato le mie radici. Tanino era un underdog, un perdente che ha vissuto nella convinzione di portare avanti un suo codice d’onore, sullo stile dei vecchi guappi. In questo libro ho cercato di avere con lui un confronto a distanza: è una sorta di incontro-scontro. Mi è servito, tanto, parlare e scrivere di lui, del suo mondo, delle sue idee e di ciò che voleva per la sua famiglia, anche per capire maggiormente me stesso”.













