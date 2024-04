Puglia sempre più nella bufera: arrestato un altro fedelissimo di Emiliano

130 Visite

Si abbatte un’altra bufera sul Pd pugliese, dopo gli scandali dei giorni scorsi che hanno portato, accanto ai provvedimenti giudiziari, anche alla rottura politica tra i Dem e il M5s sulle candidature a Bari. Anche stavolta i giudici vanno a pescare nel cerchio magico del presidente Emiliano, già nella bufera per le “trattative” con i parenti dei boss svelate da lui stesso nei comizi a sostegno di Decaro. Il presidente dell’Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l’innovazione ) Alfonsino Pisicchio, ex assessore regionale della precedente giunta Emiliano e suo fratello Enzo Roberto, sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari da militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 7 persone (una in carcere, 4 ai domiciliari, 2 destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi), emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica. Pisicchio, barese, è stato assessore regionale all’Urbanistica nella precedente legislatura, e non è stato rieletto consigliere regionale nel 2022













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews