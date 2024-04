Napoli, bilancio approvato dopo lunga maratona. Servizi più cari per i turisti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non ha dubbi:

È necessario distinguere l’indirizzo politico dall’organizzazione tecnica. Va fatto un ragionamento organico e nei principi generali che dobbiamo considerare va tenuto conto che l’incremento dei costi deve gravare essenzialmente sui turisti. Ci deve essere in via generale una differenza tra il costo per i residenti e per chi viene da fuori.

Il primo cittadino ha usato queste parole nell’ambito del suo discorso al consiglio comunale di Napoli, riunitosi oggi, martedì 9 aprile 2024, per approvare il bilancio di previsione 2024 e le delibere collegate. La delibera sulle tariffe dei servizi a domanda individuale è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Gruppo Maresca.