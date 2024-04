Gragnano, in arrivo il tram leggero: affidata la redazione del progetto definitivo

Il sindaco Nello D’Auria: “Un intervento che evidenzia la bontà di un lavoro che abbiamo messo in campo sin dal primo giorno per realizzare l’opera”

L’affidamento della redazione del progetto definitivo per la riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata – Castellammare di Stabia – Gragnano in tram leggero rappresenta un importante passo avanti per la realizzazione di un intervento di portata storica, che consentirà di rimodulare per intero la mobilità su tutto il territorio di Gragnano, migliorando la qualità della vita dei cittadini e dando impulso alla vocazione turistica della città e dell’intero comprensorio.

“La nostra Amministrazione comunale aveva candidato come capofila – con Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Santa Maria la Carità – l’ambizioso progetto e nel 2022 ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis). – ha spiegato il sindaco di Gragnano Nello D’Auria – Un percorso virtuoso che prosegue grazie all’impegno condiviso con il presidente Eav Umberto de Gregorio e il rup Mario D’Avino.

Un intervento che evidenzia la bontà di un lavoro che abbiamo messo in campo sin dal primo giorno per realizzare un’opera che sembrava soltanto una pagina del libro dei sogni e che invece, grazie all’impegno costante e all’efficienza di tutta la nostra squadra, sta per diventare una splendida realtà che rivoluzionerà la visione di Città e segnerà una tappa fondamentale per la rivoluzione urbana di Gragnano, sempre più punto di riferimento nazionale ed internazionale.

Grazie alla svolta odierna, presto si procederà con il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori che riguarderanno almeno il primo lotto, quello già finanziato tra Castellammare di Stabia e Gragnano, per un valore di circa 33 milioni di euro. Andiamo avanti senza sosta per lo sviluppo e la crescita dei nostri territori”.