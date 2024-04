Il Prefetto di Napoli visita la Masseria Esposito Ferrajoli ad Afragola

132 Visite

Nella mattinata odierna il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha visitato la Masseria Antonio

Esposito Ferraioli, immobile confiscato alla criminalitร organizzata, sito nel territorio del

Comune di Afragola, accolto dal Sindaco Antonio Pannone e dal direttore, Giovanni Russo.

La Masseria, intitolata al cuoco, scout e sindacalista della CGIL, vittima innocente della

camorra, fu confiscata nel 1997 al clan Magliulo, rivale dei Moccia e destinato nel 2005

dall’Agenzia del Demanio al patrimonio indisponibile del Comune di Afragola per finalitร

sociali.

Il bene รจ gestito dal 1ยฐ marzo 2017 da una rete formata da cinque partner:

il Consorzio di Cooperative sociali Terzo Settore, la Camera del lavoro metropolitana,

articolazione della CGIL sull’Area metropolitana di Napoli, la Cooperativa sociale L’uomo e

il legno, la Cooperativa Giancarlo Siani e l'Associazione di volontariato Sott e ncoppa, in collaborazione con le scuole del territorio, ma anche con associazioni e singoli cittadini che si impegnano in prima persona per la restituzione della Masseria alla collettivitร .

All’interno dell’immobile, il piรน grande bene confiscato dell’Area metropolitana di Napoli, che si estende su una superficie di circa 120mila metri quadri, vengono attuati diversi progetti

quali il Museo vivente della biodiversitร ; con coltivazione di tutte le specie autoctone del

territorio, la realizzazione di oltre 308 orti urbani – affidati a altrettanti beneficiari quali

giovani, migranti, associazioni e scuole – nonchรฉ attivitร di formazione lavoro.

Grazie ad un finanziamento del PON Legalitร del Ministero dell’Interno concesso al Comune

di Afragola รจ in fase conclusiva la riattazione del fabbricato rurale che insiste sull'area

agricola, ove verrร realizzato un Centro per le donne vittime di violenza, che offrirร sostegno

nella gestione delle relazioni con i figli e nella valorizzazione delle competenze utili ad un

reinserimento lavorativo. Il Prefetto ha poi incontrato le famiglie e i volontari impegnati attivamente nella struttura ed espresso vivo apprezzamento per il valore di riscatto sociale che le molteplici iniziative in atto presso la Masseria rivestono, attraverso la restituzione alla collettivitร un cespite giร appartenuto alla criminalitร organizzata.













