Sarno, manifestazione per Marcello, in coma da un mese dopo essere stato investito e lasciato agonizzante sul ciglio della strada

74 Visite

Manifestazione a Sarno per chiedere giustizia per Marcello, il ragazzo di 33 anni in coma da ormai un mese dopo essere stato investito davanti casa e lasciato agonizzante a terra. Le persone che erano in auto, autista e passeggero, nonostante siano state individuate e ascoltate dagli inquirenti, sono ancora a piede libero mentre proseguono le indagini, poiché la versione fornita dai due non ha convinto. “Per mio figlio non c’è giustizia” ha detto la madre di Marcello “chi lo ha investito, lasciandolo agonizzante in una pozza di sangue, è ancora a piede libero, mentre io non so se mio figlio potrà ancora camminare o semplicemente parlare. Dov’è il ministro dei trasporti quando succedono queste cose? Dov’è la solidarietà di chi dovrebbe legiferare per tutelarci? Mi sento sola, ma la mia battaglia è per tutti. Chiedo a tutta la città di Sarno di non nascondersi dietro a un muro di omertà, chi sa parli, meritiamo di conoscere la verità”. Ha concluso la madre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews