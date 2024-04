QUARTO, GIORNATA DI FESTA IN VILLA COMUNALE

113 Visite

Un’occasione di reale integrazione il 7 aprile a Quarto, con la giornata organizzata per coinvolgere tutti i bambini e ragazzi del territorio, una festa aperta a tutti nella giornata che conclude la settimana per la Consapevolezza sull’Autismo. Il comune di Quarto ha patrocinato la manifestazione che si terrà nella villa comunale di Quarto, manifestazione resa possibile grazie all’impegno di tutte le forze in campo, oltre al Sindaco Antonio Sabino, anche il vicesindaco Annarita Ottaviano e il Presidente della Commissione Eventi Crescenzo Carputo. Una festa aperta a tutti preparata per il divertimento di tutti con la presenza dei supereroi messi a disposizione dall’Associazione Casper, con giochi di squadra, succulento zucchero filato, bolle di sapone da far scoppiare tutti insieme e dalle 12 il mangiafuoco Peppino con il suo spettacolo di giocoleria. La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo delle associazioni Forza delle idee/Idee in movimento, L’autismo nel cuore e Istituto Paritario San Giorgio.













