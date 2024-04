Caso Bari, Renzi: “Se avesse dignità, Conte uscirebbe dalla giunta in Puglia. Ad Emiliano 20 mila voti dell’assessora indagata””

126 Visite

“Conte va dove lo porta il vento per tenere la cadrega, a Bari dice che siccome c’è l’indagine si ritira dalle primarie, allora si dimetta con l’assessore in Giunta”. Così, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Mattino Cinque sul caso di Bari. “Così, è troppo facile”, attacca l’ex premier. “Mio caro, se hai un minimo di dignità lascia la poltrona, ma Conte non lo sa fare…”.

“Disponibile al confronto”

“Io sono anni che vorrei fare un confronto con Conte, ma lui scappa come un coniglio“, ha aggiunto Renzi. “Decidemmo di fare il governo Conte II, per evitare i pieni poteri a Salvini, ma poi ho visto Conte non essere credibile sulle mascherine cinesi, avere problemi con i soldati russi, non gestire bene l’economia con il reddito di cittadinanza. Io, allora, ho ritirato i ministri, ho tolo le terga dalle poltrone perché a differenza sua ho una dignità politica”.













