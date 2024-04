Napoli, villa Floridiana: subito l’apertura fino alle 19:30!

93 Visite

” A seguito dell’entrata in vigore dell’ora legale, da domenica scorsa, l’apertura del parco della villa Floridiana deve essere prolungata fino alla 19:30 “. A lanciare l’appello al ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, che è sceso in campo più volte per l’antico parco borbonico, pure con la creazione sul social network Facebook del gruppo: “Amici della Floridiana”, che conta quasi 3.500 iscritti.

” Ieri – afferma Capodanno -, dopo che diverse persone mi avevano segnalato la presenza all’ingresso di via Cimarosa di un avviso che consentiva l’accesso all’unico parco a verde pubblico, a disposizione dei circa 50mila residenti del Vomero, fino alle 17:00, con l’uscita dei visitatori entro le 17:30, ho scritto al ministro Sangiuliano per sollecitare il suo intervento al fine di differire l’orario di chiusura del parco della villa Floridiana portandolo appunto alle 19:30, in modo da consentire una maggiore fruizione di quest’oasi di verde da parte dei tanti visitatori “.

” E’ davvero inaccettabile – sottolinea Capodanno – che, con la presenza di luce naturale fino al tramonto che già attualmente avviene poco prima delle 20, l’accesso sia consentito fino alle 17:00 “. Da qui la richiesta di prolungare l’orario d’apertura fino alle 19:30, così come peraltro già avviene anche per altri parchi pubblici, come il parco del bosco di Capodimonte, che fa capo anch’esso al ministero della cultura.

” Confido – conclude Capodanno – che il ministro Sangiuliano voglia intervenire in tempi rapidi presso la direzione, in modo da consentire, con l’orario prolungato, l’apertura del parco ma anche del museo delle ceramiche Duca di Martina, che si trova all’interno di esso, già da domenica prossima 7 aprile, quando sarà possibile, in occasione della prima domenica del mese, l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali “.

