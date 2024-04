Per le Persone e la Comunità: “No alla restituzione dei beni ai fratelli Pellini di Acerra”

244 Visite

PER le Persone e la Comunità, il 5 aprile prossimo sarà, accanto

alle associazioni promotrici, davanti al Tribunale di Napoli per

chiedere una risposta forte dello Stato sul patrimonio dei fratelli

Pellini di Acerra, imprenditori condannati negli anni scorsi per

disastro ambientale aggravato, ai quali saranno restituiti beni per

circa 220 milioni di euro dopo una sentenza della Corte di

Cassazione che riconosce un’errore procedurale della Corte

d’appello di Napoli.

Saranno presenti il segretario di PER Giuseppe Irace, il Presidente

di PER Nicola Campanile (consigliere comunale a Villaricca) e gli

amministratori (consiglieri e assessori comunali, consiglieri di

municipalità e giovani eletti nel Forum di Napoli) appartenenti alla

rete politica PER.

La rete PER, che dall’inizio ha supportato gli attivisti e le famiglie in

questa battaglia affinché possa emergere realmente la “giustizia”,

chiede al sistema della giustizia e allo Stato di trovare un modo

affinché questi beni possano tornare nella disponibilità dello Stato.

COMUNICATO STAMPA













