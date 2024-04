Marano, l’ultima di Carandente. L’assessore scrive al suo sindaco per un tavolo tecnico sugli scavi da lavori in strada. Fanelli e De Stefano: “Imbarazzante, manca l’abc del ruolo”

438 Visite

In queste ore abbiamo appreso una notizia che ci ha lasciati a dir poco perplessi. Si tratta della richiesta di un tavolo tecnico all’attenzione del Sindaco, firmata dall’assessore Carmine Carandente. Un evento che ci ha lasciato davvero attoniti. È davvero assurdo, ma soprattutto IMBARAZZANTE, che un ASSESSORE faccia una richiesta per iscritto al capo della giunta di cui lo stessa Carandente fa parte. La domanda, protocollata il giorno 02/04/2024, ha sollevato interrogativi sulla competenza e la consapevolezza dell’assessore riguardo al suo ruolo istituzionale. La reazione è stata di sorpresa e indignazione: come è possibile che un membro dell’amministrazione comunale non sia a conoscenza delle proprie responsabilità e dei protocolli da seguire? Questo episodio lascia intravedere una carenza di preparazione e una mancanza di comprensione delle dinamiche amministrative da parte dell’assessore Carandente, gettando un’ombra di dubbio sulla sua capacità di svolgere efficacemente il proprio incarico. Inoltre questo evento ci suggerisce un altro quesito. L’assessore alle Periferie sembra aver un unico interesse quasi bulimico: il ripristino del manto stradale in seguito al scavi. Allora domandiamo all’assessore giacché lui governa ed amministra perché non suggerisce all’assessore ai lavori pubblici di predisporre opportuno regolamento ” scavi” da approvare in consiglio comunale in linea con il decreto scavi . Questo è il compito di chi governa ed amministra una città. Perché non si occupa di ciò che riguarda le sue deleghe: cioè le PERIFERIE IN GINOCCHIO.? Siamo convinti che non appena il Sindaco riceverà la lettera penserà ad un pesce d’aprile del giorno dopo fatto dal suo assessore. Nulla da eccepire sulla persona, simpatica e gentile ma è del tutto evidente che rappresenta una mera cambiale elettorale per aver incassato il sostegno di Fratelli D’ITALIA durante il ballottaggio.

I CONSIGLIERI COMUNALI Stefania Fanelli Salvatore De Stefano













