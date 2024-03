Qualiano, detenzione e spaccio di stupefacenti: 3 uomini finiscono in manette

176 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misura cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 indagati (di cui 2 sottoposti alla custodia in carcere, uno agli arresti domiciliari), gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, dalle attività investigative sarebbero emersi vari episodi di cessioni di droga, realizzate in Qualiano ed altri luoghi. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













