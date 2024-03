Gli esclusi “B.R.O.S.” chiedono al Presidente De Luca di trovare una soluzione lavorativa: “siamo disperati”

77 Visite

Il gruppo degli esclusi “B.R.O.S.” della Regione Campania ha sollevato una questione di grande rilevanza riguardo alle politiche occupazionali.

Questa situazione ha minato la fiducia nel sistema a causa delle decisioni discutibili adottate dall’ente regionale, che sembra ignorare i diritti garantiti dalla legislazione vigente. Le segnalazioni riguardano presunte disuguaglianze nelle procedure di selezione, con individui qualificati ed esclusi dalle opportunità offerte dal programma. Inoltre, si sospetta una significativa concentrazione di assunzioni tra membri dello stesso nucleo familiare, a discapito di individui con un reale bisogno di occupazione e sostentamento. È assolutamente imprescindibile procedere con urgenza alla riforma di tali politiche al fine di garantire un trattamento equo per tutti, con particolare attenzione ai soggetti socialmente svantaggiati. La pratica discriminatoria di escludere individui con competenze identiche da progetti regionali, senza alcuna motivazione plausibile o trasparente, è moralmente e legalmente inaccettabile.

Pertanto, è responsabilità della Regione Campania intervenire prontamente per correggere queste ingiustizie e assicurare politiche occupazionali trasparenti, equilibrate e rispettose dei diritti sanciti dalla legge. Le segnalazioni di irregolarità della procedura hanno scosso profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali e sollevano la necessità di un’indagine trasparente e imparziale per fare piena luce sulla situazione. Si auspica che le autorità regionali affrontino con determinazione questa controversia e agiscano tempestivamente per garantire l’equità delle opportunità lavorative nella regione Campania. Infine, gli esclusi “B.R.O.S.” chiedono al Presidente De Luca di affrontare queste problematiche, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo tra tutte le parti coinvolte.













