Sprecopoli gettoni di presenza a Marano? E’ una questione di buon senso e opportunità. I consiglieri si mettano l’anima in pace. Ma il sindaco che dice?

Sprecopoli gettoni di presenza? Meglio fissare qualche paletto e chiarire ancora meglio la vicenda. I consiglieri comunali che partecipano alle commissioni consiliari e che percepiscono gettoni di presenza ne hanno facoltà. Ma il problema è di altra natura: etico, morale, di opportunità. Il Comune è in dissesto finanziario, e compensi lordi o netti comportano esborsi da parte dell’ente, che ha, nel quotidiano, difficoltà ad erogare servizi essenziali ai cittadini. Quindi è questione di buon esempio e buon senso e di qualità di quel che si produce partecipando a tali commissioni. E’ inutile che i consiglieri ci girono intorno: quando in una famiglia si hanno difficoltà finanziarie, si fa di tutto per stringere la cinghia. I consiglieri, quindi, dovrebbero essere i primi a dare l’esempio. Hanno diritto a un compenso? Certo. Ma il troppo storpia, le esagerazioni e non sono comprese dalla pubblica opinione. E il sindaco che dice, che ne pensa?













