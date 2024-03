Marano, De Stefano: periferie abbandonate e Varriale in letargo

Assurdo e inaccettabile che le periferie di Marano siano lasciate nell’oblio, trasformandosi in vere e proprie discariche a cielo aperto. Oggi, nella zona “48” di via Paolo Borsellino, ci troviamo di fronte a uno scenario terribile: marciapiedi sommersi da rifiuti di ogni genere da diversi giorni. Ma cosa sta facendo l’assessore con delega alle periferie, Carmine Carandente, per risolvere questa emergenza? E l’assessore Varriale? Sono forse in letargo? O magari seduti a chiacchierare in qualche bar?

Queste domande restano senza risposta mentre la situazione nelle periferie continua a peggiorare. Non si tratta soltanto di rifiuti abbandonati lungo le strade, ma anche di un problema di illuminazione pubblica. Da giorni, in via Castel Belvedere, l’illuminazione è completamente assente, creando un ambiente poco sicuro e degradato per i residenti. È evidente che l’amministrazione comunale non sta svolgendo adeguatamente il suo compito di garantire la vivibilità e la sicurezza nelle periferie di Marano.

Dopo nove mesi dall’insediamento del nuovo assessorato, è inaccettabile continuare a ricevere lamentele e assistere al peggioramento delle condizioni di vita nei quartieri periferici. I cittadini sono stanchi di essere ignorati e di vedere la propria qualità della vita decadere giorno dopo giorno. Non possiamo più accettare un’Amministrazione che dorme mentre le periferie soffrono.