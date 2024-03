Arbitri nella bufera: Rocchi convoca una riunione d’urgenza. Il caso Abbattista

121 Visite

La bufera abbattutasi sugli arbitri non accenna a placarsi, tanto che il designatore Gianluca Rocchi ha convocato urgentemente una riunione di tutti i fischietti della CAN. Si incontreranno giovedì 7 marzo a Roma, forse per fare il punto su un momento difficile tecnicamente e politicamente, forse per compattarsi di fronte agli attacchi che arrivano da ogni latitudine. Forse anche per parlare di quanto accaduto sabato, giorno in cui si è dimesso all’improvviso Eugenio Abbattista, arbitro della sezione di Molfetta dismesso nel 2022 per ‘motivazioni tecniche’ e passato dalla stagione successiva al ruolo di VAR (regolarmente designato nelle gare di questa stagione). Alla riunione sarà presente anche il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Attraverso un lungo messaggio inviato via chat ai suoi colleghi e nei forum arbitrali, Abbattista si è dimesso in seguito al servizio con cui Le Iene, la scorsa settimana, sono tornate sulla vicenda dei presunti voti ‘truccati’ che, suo malgrado, lo ha coinvolto tre anni fa. La riassumiamo.

Nel 2020 sotto la presidenza Nicchi gli arbitri Minelli e Baroni vengono dismessi dalla CAN B per scarso rendimento e decidono di sporgere denuncia, convinti di poter provare che il collega Abbattista (e non solo lui) abbia beneficiato, nell’ultima gara da lui diretta, di un voto ritoccato ad hoc per permettergli di salire nella graduatoria di merito ed evitare la dismissione legata al raggiunto limite di permanenza nella categoria.