69 Visite

Napoli, sit in di protesta delle famiglie sgomberate al Vomero. Europa Verde: “Chiarire subito cause dei cedimenti e tempi di rientro in casa degli sfollati. Dichiarare stato di emergenza per chi è rimasto fuori casa” Sopralluogo del deputato Borrelli nell’area: “Due nuove aperture nell’asfalto, da anni chiediamo Piano regolatore del sottosuolo”

Sit in a piazza Vanvitelli dei residenti nei condomini di via Morghen e via Solimena sgomberati in seguito all’apertura di due voragini. Circa un centinaio di persone hanno aderito alla manifestazione improvvisando un corteo tra la piazza e via Scarlatti per chiedere interventi immediati all’amministrazione comunale per poter rientrare nelle proprie case e per avere maggiore tutela e un monitoraggio continuo delle criticità del sottosuolo nell’area collinare. Presente il deputato Francesco Emilio Borrelli insieme a una delegazione di Europa Verde guidata dai consiglieri di municipalità Gennaro Nasti e Luca Bonetti insieme a Nelide Milano e Rosario Pugliese. Al termine della manifestazione il deputato si è recato per un sopralluogo nelle aree interessate insieme ai residenti, rilevando in via Solimena due nuove aperture nell’asfalto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews