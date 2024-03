134 Visite

Giusy Freccia: arriva il comedy ‘A gravidanza… secondo me

Giusy Freccia, amata dal pubblico per i suoi ruoli teatrali, oltre che al cinema ed in TV, è pronta a presentare il suo One Woman Show, dal titolo ‘A gravidanza… secondo me.

L’attrice che negli anni ha condiviso le scene con nomi del calibro di Gianfranco e Massimiliano Gallo, Alessandro Gassman, Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Lucio Pierri, Maldestro e diretta da Alessandro Siani, Gianpaolo Morelli, Alessandro D’Alatri, Nino D’Angelo, Mario Martone, Abel Ferrara, Gaetano Liguori e tanti altri nomi del panorama italiano, durante il periodo in cui ha coltivato il suo desiderio di diventare madre, ha pensato di condividere la sua esperienza con il pubblico attraverso uno spettacolo teatrale comico brillante.

Lo spettacolo, in scena da Marzo, ripercorrerà le tappe di questo periodo speciale della vita di donna gravida, con le sue gioie, le sue paure e le sue aspettative, il tutto in chiave molto ironica ma sempre sincera, e soprattutto con la volontà di far capire a chi non è ancora mamma (o ripercorrere a chi già lo è) quello che avviene al corpo e nella mente di una donna, con un “docente artificiale” molto preparato sull’argomento.

“La gravidanza è un viaggio emozionante e pieno di sorprese“, ha dichiarato l’attrice. “Con questo spettacolo voglio condividere con il pubblico le mie emozioni e le mie riflessioni su questa esperienza unica. Voglio raccontare la bellezza e la complessità della maternità, ma anche le sfide e le difficoltà che le donne affrontano durante questo periodo, ovviamente in chiave comica per far si che il tutto sia piacevole e lasci anche un segno di spensieratezza agli spettatori“.

Il One Woman Show, si preannuncia come uno spettacolo intimo e comico, capace di emozionare, far ridere e far riflettere il pubblico. Un’occasione per conoscere meglio l’attrice Giusy Freccia, ma anche per esplorare un tema universale come la maternità.

Lo spettacolo (prodotto da FREVARCOM) è diretto dal regista e attore comico Lucio Pierri, vede l’amichevole partecipazione delle colleghe attrici Mery Esposito e Daniela De Vita, con le musiche originali di Francesco Russo.

La prima nazionale è prevista per il 16 Marzo 2024 (ore 21) e 17 Marzo 2024 (ore 18) al Teatro Oberon (Via Tasso 296, Napoli – diretto da Adriano Fiorillo), per continuare poi con la tournée estiva che toccherà tutte le regioni del Sud Italia, per riprendere poi la stagione 2024/25 nei nei cartelloni teatrali.













