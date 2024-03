Napoli, scossa di magnitudo 3.4 nella zona dei Campi Flegrei

316 Visite

A Napoli una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma ha avuto luogo a una profondità di tre chilometri. Il terremoto, localizzato dalla sala operativa dell’Ingv, è stato avvertito anche nel capoluogo campano.

Napoli il sisma è stato avvertito soprattutto nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta e anche ai piani più bassi degli edifici. Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c’è chi è sceso in strada. Uno sciame sismico di minore intensità, sempre con epicentro i Campi Flegrei, era stato registrato anche nella serata di sabato e la magnitudo in questo caso era stata di 1.3 e 1.7.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews