Marano, la nomina dell’assessore Liberti? Izzo: “Nessun tecnico, è legata alla consigliera regionale Fiola. Finita la filiera delle cambiali elettorali?”

Con la nomina della dottoressa Liberti all’assessorato alle politiche sociali, dopo 8 mesi di travaglio il Sindaco chiude il cerchio della compagine di giunta. La nomina di Liberti non è come il Sindaco vuole far credere di tipo tecnico ma bensì è una scelta politica, in quanto voluta fortemente dalla consigliera regionale Bruna Fiola . Basta ricordare che il primo cittadino lavora presso la segretaria regionale della consigliera Fiola e che il padre Ciro Presidente della Camera di Commercio di Napoli é stato il primo sostenitore di Morra alla candidatura alla carica a Sindaco. Io stesso ne sono testimone, in quanto dopo pochi giorni la mia indicazione a candidato a Sindaco per la mia coalizione civica fui contattato dal Presidente Fiola che mi chiedeva di fare un passo indietro per appoggiare Morra che ancora non aveva sciolto le riserve Quindi, la Liberti vicino alla consigliera regionale Fiola viene indicata dalla politica alla nomina di assessore. Con quest’ ultima nomina l’ incasso dei politici che appoggiarono il Morra si è conclusa e la filiera delle cambiali va a compimento, dopo la nomina a vicesindaco del rampollo della famiglia Carandente Luigi voluta fortemente dal consigliere regionale Porcelli artefice insieme al dottor Michele Carandente della lista civica Demos alle ultime elezioni amministrative. Ma i giochi potrebbero non essersi conclusi con la composizione della giunta nella sua interezza, rimangono tanti interrogativi e perplessità sul ruolo che avrà il gruppo di riferimento dell’ ex consigliere Di Marino che dall’ inizio dell’ amministrazione Morra è onnipresente a ogni incontro istituzionale che il primo cittadino è chiamato a partecipare. È vero che tra i due vi è un’ amicizia solida già dal turno di ballottaggio, quanto il gruppo del De Marino che al primo turno aveva appoggiato la colazione Baiano decide di appoggiare Morra, appoggio che si rese visibile con l’ abbraccio dal palco durante l’ ultimo comizio del turno di ballottaggio tra il Morra e il De Marino. Ma è risaputo che in politica ogni appoggio va ripagato, noi saremo vigili in particolare in questo momento, quanto tutto sembra concludersi sulla pagina del libro della politica visiva, rimanendo però righe in bianco ancora da iscrivere.