Biden attacca Putin: “Responsabile della morte di Navalny, sono indignato”

“Putin è responsabile per la morte di Navalny. Putin è responsabile”: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha detto intervenendo dalla Casa Bianca sulla notizia della morte del dissidente russo. Quest’ultimo è deceduto oggi in regime di carcere duro di detenzione: si sarebbe sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi subito conoscenza. Secondo la tv di Stato Rt, a colpirlo sarebbe stata un’embolia. Gran parte del mondo occidentale, Unione europea in testa, ha subito puntato il dito contro lo zar dopo la diffusione della notizia. E ora lo fa anche il capo della Casa Bianca, che ha dichiarato: “Non sono sorpreso ma sono indignato”.

Biden ha spiegato che, pur non essendoci ancora prove di un assassinio di Navalny, la sua morte rappresenta comunque la “conseguenza di qualcosa che Putin ha fatto”. E ancora: “Ciò che è accaduto e che sta accadendo è un’ulteriore prova della brutalità di Putin. Nessuno dovrebbe essere ingannato, né in Russia, né in patria, né in nessuna parte del mondo. Putin non prende di mira solo i cittadini di altri paesi, come abbiamo visto in quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina, ma infligge anche crimini terribili al suo stesso popolo”.













