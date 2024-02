154 Visite

A Boscoreale i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di Davide Fiorucci, di Pompei, nato nel 1995. E’ stato ucciso con diversi colpi di arma da gioco. Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia di Torre Annunziata e del nucleo investigativo. I fatti in via Settetermini.













