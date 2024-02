Marano, De Stefano all’attacco dell’assessore “fantasma” Varriale: “E’ un caso, amministrazione in rovina”

39 Visite

Il caso dell’Assessore all’Urbanistica Paolo Varriale è emblematico di un’amministrazione comunale in rovina, minata dalla sua incompetenza e dalla sua totale disattenzione verso le esigenze della comunità che dovrebbe servire.

Dopo oltre sei mesi dalla sua nomina, Varriale dimostra di non avere neanche la più basilare conoscenza dei consiglieri comunali, una mancanza di rispetto e un’ignoranza sconcertante nei confronti di coloro che rappresentano gli interessi dei cittadini.

L’ultimo episodio è accaduto durante una riunione della terza commissione, alla quale il consigliere Salvatore De Stefano ha presenziato. L’assessore Varriale si è trovato a chiedere ad un presente, addirittura, fosse il consigliere che si era accomodato; è solo l’ennesima dimostrazione della sua totale impreparazione e disinteresse per le dinamiche politiche e istituzionali della città.

Ma le sue mancanze non si fermano qui. Varriale ha dimostrato una clamorosa incapacità nel gestire i servizi pubblici, con la raccolta differenziata che è ormai in uno stato di completo collasso.

La plastica non domestica non viene più raccolta, i materiali organici non domestici presso fruttivendoli e pescivendoli vengono ignorati e la gestione di pneumatici, indumenti e farmaci è un disastro totale.

Ancora più scandaloso è il taglio drastico del personale addetto alla raccolta differenziata. Mentre in passato, la domenica, si poteva contare su 8 operai, ora siamo ridotti alla miseria di soli due lavoratori, rendendo impossibile garantire un servizio minimamente efficiente.

Ci auspichiamo che, a seguito dei disagi visti nell’ultimo periodo, il sindaco possa prender provvedimenti.

È necessario un cambiamento radicale e urgente prima che la situazione diventi irrecuperabile













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews