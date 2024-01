Pozzuoli: proroga di un mese per richiedere i permessi di accesso e transito nelle ZTL

E’ stato rinviato al prossimo 29 febbraio il termine per richiedere i permessi di sosta e transito per le zone a traffico limitato che ricadono nel territorio cittadino. A stabilirlo è stata una delibera di Giunta (la numero 3 del 29 gennaio, consultabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet del Comune di Pozzuoli) con cui, alla luce del numero di richieste già pervenute presso gli uffici municipali, è stata approvata la proroga di un mese della scadenza (inizialmente fissata al 31 gennaio) per la presentazione delle domande: proroga che, automaticamente, rende validi fino al prossimo 29 febbraio i tagliandi già rilasciati per l’anno 2023. Restano invariate le due modalità per presentare la richiesta: procedere autonomamente accedendo con lo Spid al servizio Istanze Online dalla Home Page del sito internet del Comune di Pozzuoli oppure recarsi presso uno dei CAF convenzionati per il supporto alla compilazione e all’invio delle richieste. Di seguito l’elenco dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati: CAF CAS FLEGREO A.P.S. Via Gino Severini, 11 – tel 081 18673023 Referente: dott.ssa De Vito Maria Domenica casflegreo2020@libero.it pozzuoli.q74@cafmcl.it mdomenica.devitol@ patronatosias.it CAF CAS FLEGREO A.P.S. Via Cicerone, 65-67 – tel 081 8042744 Referente: dott.ssa De Vito Maria Domenica casflegreo2020@libero.it pozzuoli.q74fdcafmcl.it mdomenica.devitol@ patronatosias.it CAF CAS FLEGREO A.P.S. Via De Curtis (presso c.o. Sunia) – tel 081 5245624 Referente: dott.ssa De Vito Maria Domenica casflegreo2020@libero.it pozzuoli.q74@fdcafmcl.it mdomenica.devitol@ patronatosias.it CAF UCI Via Celle, 5 tel. 081 5262593-cell. 333 3623422 (whatsapp) Referente: dott. R. Maggiulli cafucipozzuolif@gmail.com pozzuoli23@patronatoenac.it CAF WELCOME Via Roma, 38 cell. 347 4620404 Referente: dott.ssa Jlenia Fioretti welcomeinfo22@gmail.com UNSIC Via S. di Giacomo, 32 cell. +39 379 212 6620 Referente: Ilaria Terlizzo cafunsicmonterusciello@gmail. com La Portavoce del Sindaco

