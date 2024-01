Marano, Izzo: “Con la chiusura di largo Davino centro storico paralizzato e commercianti in difficoltà”

156 Visite

Con la chiusura di via Largo Davino il centro storico che va da piazza Garibaldi a via Ranucci questo rimane chiuso in se stesso e le piccole attività commerciali destinate a soccombere. Finirà l’ amministrazione comunale si muove con poca sensibilità nei confronti del centro storico e delle tante piccole attività commerciali rionali che saranno destinate a chiudere fra poco. Questa la dichiarazione del titolare della tabaccheria di via Ranucci Rosario Caldiero :”Ennesima strada chiusa nel centro storico di Marano, adesso tocca chiudere Largo Davino, adiacente via Ranucci chiusa da 3 mesi e a pochi metri da via Vallesana chiusa da 2 anni. Oramai il centro storico con le strade chiuse oltre a provocare disagi per i cittadini, farà morire le piccole attività commerciali”. L’ unica nota positiva se venisse confermata è l’ accordo che si è avuto tra l’ ente comunale e i proprietari dell’ edificio di via Vallesana, per la messa in sicurezza dell’ immobile pericolante e la imminente riapertura di via Vallesana. La nostra solidarietà ai titolari delle piccole attività commerciali del centro storico e il nostro impegno affinché in breve tempo tutte le arterie del centro città vengano riaperte, salvando le piccole attività spesso a condizioni familiare dal coma irreversibile. Noi ci siamo, Sindaco batti un colpo.