Migranti, la Corte di Cassazione boccia l’operato del giudice Apostolico: “Atti del governo legittimi”

134 Visite

Trattenimenti «legittimi e conformi alla legge» per i migranti provenienti da Paesi sicuri. Ma sulla questione della «garanzia finanziaria» è necessario un intervento della Corte di giustizia europea. E’ questa in sintesi la posizione della Procura generale di Cassazione espressa davanti alle Sezioni Unite civili che sono chiamate a vagliare dieci ricorsi del Ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il tribunale di Catania, nei provvedimenti disposti dai giudici Iolanda Apostolico e Rosario Cuprì tra settembre e ottobre scorsi, non ha convalidato i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo così come deciso dalla questura di Ragusa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews