Parte la terza edizione del Torneo Amatoriale di Calcio a 8 “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio”

Presentata la terza edizione del Torneo Amatoriale di Calcio a 8 “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio” in programma da Febbraio a Giugno 2024.

Il torneo, ideato nel 2022 per onorare la memoria degli agenti Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, caduti nell’adempimento del dovere, si propone di promuovere l’aggregazione tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e altre Forze dell’Ordine, Enti di Stato ed Ordini Professionali attraverso il calcio, nonché di sostenere iniziative benefiche.

Sono intervenuti il Vicario del Questore Stefano Spagnuolo, l’Assessore alla Sicurezza Antonio De Jesu, il Procuratore aggiunto Sergio Amato, l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, la Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato, la Presidente della VI Commissione Bruna Fiola, il Presidente del C.O.N.I. Campania Sergio Roncelli, la Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon Flavia Matrisciano ed il Segretario Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato di Napoli, Giuseppe Caridi.

Il torneo, che vedrà la partecipazione di 36 squadre con circa 700 atleti divisi in due categorie (Polizia di Stato e Professional), avrà inizio a Febbraio con le finali previste nel weekend del 15/16 Giugno 2024 presso il Complesso Sportivo “Kennedy” a Napoli.

L’evento, oltre a promuovere la sana competizione sportiva, vedra’ il ricavato devoluto all’Associazione Santobono Pausilipon Onlus.

Di nuova introduzione in questa edizione, la “Green Card” assegnata ai giocatori distintisi per correttezza e fair play, con premi a sostegno dell’iniziativa.

Gli organizzatori del memorial, Massimiliano Fenza e Antonio L’Astorina, hanno voluto contribuire con l’iniziativa a “IL DOVERE DI NON DIMENTICARE”.

“In un momento di grande complessità e sfide per la nostra comunità, il III Memorial “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio” si configura come un faro di positività e di valori condivisi. La sua capacità di unire sport, memoria e solidarietà offre l’opportunità di rafforzare i legami sociali e promuovere una visione di comunità coesa – ha detto Vincenza Amato, Presidente del Consiglio Comunale di Napoli – Il torneo va ben oltre il contesto sportivo. La celebrazione della memoria di coloro che hanno sacrificato le proprie vite per la sicurezza della nostra città diventa un atto di riconoscimento e gratitudine verso chi dedica la propria vita al servizio della comunità. Inoltre, il Memorial va oltre lo sport nel campo da gioco, per realizzare anche iniziative benefiche, come la raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Santobono Pausilipon Onlus, sul terreno della solidarietà e del supporto a chi vive situazioni di difficoltà”.













