MARANO. TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NELLA SEDE DI VIA NUVOLETTA. LA DECISIONE DI MORRA E I SUOI CON UN ATTO DI GIUNTA

Il Sindaco Morra e la giunta comunale, con apposito atto di indirizzo, hanno deciso di centralizzare gli uffici in un’unica sede, quella di Via Nuvoletta, dove attualmente si trova l’anagrafe, stato civile e l’ufficio tecnico.

Attualmente infatti l’ufficio dei servizi sociali opera presso il Convento di Santa Maria degli Angeli. Mentre gli Uffici appartenenti al Settore I Affari Generali e Demografici compresi l’Ufficio Segreteria Generale, la Sala Giunta e gli Organi Istituzionali, al Settore II Servizi alla Persona, al Settore III Gestione al Bilancio, al Settore IV Programmazione e Risorse Umane saranno spostati dalla sede centrale di Corso Umberto, I, alla sede di Via Nuvoletta n. 125.

Il motivo? “Razionalizzare i locali sia sotto il profilo funzionale che economico, eliminando i costi di gestione, e infine migliorare l’offerta dei servizi per il cittadino, costituendo un polo unico in cui possano confluire i più importanti tra i servizi di contatto con il pubblico dell’Ente, al fine di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni e, al contempo, una riduzione ed una semplificazione degli adempimenti richiesti ai cittadini”, recita l’atto di giunta, che non spiega però cosa si vorrebbe fare dell’attuale casa comunale. E’ una cosa buttata lì, tanto per, o si farà realmente? E quali sono le vere finalità dell’operazione?













