Sant’Agnello, arrestato imprenditore che ha aggredito attivista Wwf per aver denunciato irregolarità a tutela dell’ambiente

Agli arresti domiciliari Salvatore Langellotto, imprenditore edile pluripregiudicato anche per camorra, accusato del violento pestaggio ai danni di Claudio D’Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, avvenuta a Sant’ Agnello, in provincia di Napoli, il 26 marzo dello scorso anno. Motivo del violento pestaggio le numerose denunce presentate in passato dalla vittima a difesa del territorio e del patrimonio naturalistico della penisola sorrentina.













