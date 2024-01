Autonomia differenziata, il Pd di Marano in piazza

99 Visite

Il DDL Calderoli (il Ministro della lega che affermò: “Napoli è una fogna da bonificare.”) approvato in Senato è una legge profondamente iniqua e non farà altro che aumentare il divario tra nord e sud, aggravando ulteriormente l’emergenza economica e sociale che affligge i nostri territori. Per questo motivo il Partito Democratico e i Giovani Democratici domenica mattina scenderanno in piazza per incontrare i cittadini e dire NO ALL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews