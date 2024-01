Meteo, l’anticiclone riporta il caldo

64 Visite

Mario Giuliacci, che ha diffuso l’ultimo bollettino meteo in diretta su Canale 5 e in collaborazione con ilmeteo.it, ha fatto chiarezza e ha spiegato che non avremo a che fare con il caldo: “Nei prossimi giorni non vedremo gente andare in giro con magliettina leggera e maniche corte. Le vedremo andare in giro magari con il maglione”, ha detto. Poi l’interrogativo e la risposta più attesa. Cosa sta succedendo? “Colpevole, come al solito, l’anticiclone nord-africano che, nei prossimi giorni, spingerà aria via via più calda sull’Italia. Aria pescata dall’Atlantico sub-tropicale. Le temperature aumenteranno l’apice dell’eccesso termico tra venerdì e sabato. Sono temperature che, al Nord Italia, sono otto o dieci gradi sopra alla media”, ha concluso l’esperto.













