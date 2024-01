Marano, traffico paralizzato. Izzo: “Chiusure senza preavviso peggiorano situazione”

108 Visite

Ieri sera centro storico paralizzato da via del Mare a corso Umberto, da piazza Plebiscito fino a via Casalanno. Il motivo: la chiusura senza preavviso di via Lorenzo Lancia per lavori dell’ ente energia elettrica. Traffico impazzito e automobilisti inferociti per una situazione viabilità che ha del grottesco. I lavori su di un asse viario vanno programmati e non credo che la ditta che ha aperto il cantiere non abbia avvisato l’ ente comunale, se così fosse sarebbe grave e si potrebbero impartire eventuali sanzioni alla stessa. Se invece l’ ente comunale avesse avuto comunicazione dell’ apertura di cantiere la cosa sarebbe gravissima. Gravissima perché in una situazione già dì per se disastrosa con strade chiuse e la maggior parte delle altre in condizioni disastrose che limitano il regolare transito, aprire un cantiere senza avvisare la cittadinanza ha del grottesco. Insomma, si continua a non avere rispetto dei cittadini che impazziscono per percorre il centro di Marano. Siamo ritornati anni addietro con cittadini trattati come servi sciocchi di un amministratore pro- tempore che è lontano anni luce dalla drammatica realtà in cui versa la città. La questione non investe più il dissesto finanziario in cui versa l’ ente e la mancanza di fondi ma il rispetto che chi amministra dovrebbe avere per ogni singolo cittadino. La vita democratica e la legalità passa attraverso una comunicazione tempestiva che permetta alla collettività di essere fulcro attivo della vita della città e non soggetto passivo. Sindaco se ci sei batti un colpo.

Michele Izzo Consigliere Comunale













