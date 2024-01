Trump, bis storico: successo anche in New Hampshire, battuta Haley

56 Visite

Donald Trump fa un bis storico vincendo anche le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%, quasi ipotecando ormai la nomination per la Casa Bianca: è il primo candidato Gop non in carica dell’era moderna a vincere sia l’Iowa che il Granite State. Ma il distacco dalla sua unica rivale rimasta, Nikki Haley, è inferiore al circa 20% dei sondaggi della vigilia, anche se ancora a due cifre: 54,6% a 43,6%, con l’82% delle schede scrutinate. E rafforza quindi la convinzione dell’ex ambasciatrice all’Onu di restare in una gara che «non è uno sprint ma una maratona».













