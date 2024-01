Gli studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino seguono La Via della Felicità

101 Visite

Venerdì 19 gennaio, i volontari de La Via della Felicità di Napoli, da anni attivi sul territorio con iniziative sul rispetto ambientale, si sono recati presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Dopo la pausa delle vacanze natalizia, il responsabile de La Via della Felicità di Napoli Pascal Lemos, è tornato per incontrare 3 nuove classi e portare agli studenti una conferenza sul rispetto e il ripristino dei valori morali.

Gli studenti si sono impegnati a seguire e intervenire riguardo alcuni precetti de La Via della Felicità come: Rispetta ed Aiuta i Tuoi Genitori, Sii Moderato, Cerca di Non Fare agli Altri Ciò che Non Vorresti che gli Altri Facessero a Te e Dà il Buon Esempio. Per ogni argomento è stato mostrato anche il video documentario, che ha aiutato i ragazzi a portare degli esempi di come loro possono influenzare gli altri positivamente. Ad ogni studente è stata consegnata una copia gratuita della guida al buon senso de La Via della Felicità, da cui l’attività s’ispira.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole sottolineare come “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani”, come scrisse l’autore de La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard. “Ecco perché è importante supportare i progetti di ripristino dei valori morali, così da avere in futuro più educazione civica e quindi una comunità basata sul rispetto.













