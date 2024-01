Villaricca, strade gruviera. Per le persone e la comunità: “Cittadini meritano rispetto”

Le strade di Villaricca sono sempre più una groviera. È vero, chi amministra oggi ha avuto poco tempo ed ha poche risorse a disposizione. Chi c’era prima, cioè la commissione straordinaria, si è assunto la responsabilità di lasciare il paese in condizioni pietose. Quasi fosse la punizione per la mala amministrazione degli anni precedenti. Intanto, oggi i cittadini di Villaricca pagano il prezzo più alto, che non è solo il disturbo e la rabbia per le strada rotte, ma la vergogna per essere così peggiorato, soprattutto nei confronti dei comuni viciniori. Il nostro vuole essere un accorato appello agli amministratori attuali, a chi ha vinto a mani basse le ultime elezioni, a dare la massima priorità a questo problema. PER le Persone e la Comunità continuerà a collaborare con le istituzioni, per questo chiediamo di conoscere quanto prima il reale stato finanziario del comune e la condizione attuale del personale. È necessaria una verifica generale della situazione che sia fatta con estrema trasparenza davanti a tutti, in primis i cittadini, così da poter valutare con estremo rigore l’attività politica e amministrativa in essere. IN QUESTO MOMENTO, I CITTADINI DI VILLARICCA MERITANO IL MASSIMO RISPETTO.

*Per le Persone e la Comunità Villaricca *