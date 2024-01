Napoli, tre rapine ai corrieri: arrestato un 50enne

140 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica (nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) si comunica quanto segue.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti del cinquantenne G.C.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di avere commesso tre rapine, di cui una in concorso con altro soggetto in corso di identificazione, e una tentata rapina a mano armata tra il mese di aprile e luglio 2023 in danno di quattro corrieri addetti alle consegne, dipendenti di diverse società, mentre svolgevano attività lavorativa a Napoli.

A seguito delle tre rapine consumate avvalendosi dell’uso di un’arma, il soggetto si impossessava di somme di denaro in contante nella disponibilità delle vittime per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce a bordo di motoveicolo a lui in uso.

Il provvedimento cautelare eseguito in data odierna si fonda sulle denunce delle vittime e conseguenti attività investigative condotte dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli consistite nell’acquisizione ed analisi di sistemi di videosorveglianza e del sistema targhe e transiti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocenti fino a sentenza definitiva.













